Лондон, , 00:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поддержал позицию Канады относительно задержания в Китае двух канадских граждан. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Встреча Трампа и Трюдо прошла в рамках саммите НАТО в Лондоне. На ней стороны обсудили отношения с Китаем, и, в частности, «неправомерное задержание двух канадских граждан».

«Канада и Соединенные Штаты будут продолжать работать над (решением этой ситуации) вместе», — говорится в сообщении.

Напомним, в Пекине были задержаны бывший канадский дипломат, сотрудник НПО «Международная кризисная группа» Майкл Ковриг, а затем глава международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange Майкл Спэйвор. Таким образом, Канада получила зеркальный ответ на действия, угрожающие национальной безопасности Китая.

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