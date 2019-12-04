Мехико, , 00:58 — REGNUM Соединенным Штатам следует начать бороться с контрабандой оружия в Мексику, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в ходе своего выступления в Палате сенаторов.

«Если США хотят помочь Мексике в битве с организованной преступностью, которую ведут власти и правительство вместе с прокуратурой, то пусть снизят объем ввозимого оружия», — заявил он.

При этом Эбрард отметил, что намерения американского президента Дональда Трампа объявить мексиканские наркокартели террористическими организациями могут подорвать сотрудничество между странами. По его словам, Мексика готова бороться с организованной преступностью, однако не потерпит вмешательства в свои внутренние дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября глава МИД Мексики Марсело Эбрард анонсировал переговоры с Соединенными Штатами по вопросу борьбы с наркокартелями и терроризмом. В качестве места проведения саммита выбрана Мексика, а сама встреча состоится в «ближайшее время».

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