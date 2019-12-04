Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Расследование по импичменту президента США Дональда Трампа, которое инициировали представители Демократической партии в Конгрессе, является «постыдным» и вредным для государства делом. Об этом 3 декабря заявил американский вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox News.

По словам Пенса, процесс по импичменту вредит интересам американского народа и государства, особенно потому, что он проходит в период саммита НАТО в Лондоне. Вице-президент считает, что народ нельзя обмануть и люди все видят. Он призвал демократов прекратить попытки по дискредитации Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Дональд Трамп назвал 123-страничный доклад республиканцев по делу об импичменте, опровергающий доводы демократов, «отлично проделанной работой».

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгрессе не представили оснований для импичмента Трампу — Белый дом