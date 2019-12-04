Рига, , 00:07 — REGNUM 12 государств ЕС, включая Латвию отвергли директиву ЕС, которая обязывала международных цифровых гигантов, таких как Apple, Facebook, Google и т.д. раскрывать размеры полученной прибыли и платить налоги по месту оказания услуг, а не нахождения офиса компании, пишет портал diena. lv/

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, разъясняя свою позицию по этому вопросу отметил, что Латвия, разумеется, поддерживает необходимость раскрытия данных по прибыли. Но у неё есть возражения о формировании политики взимания налогов с этих компаний.

Кришьянис Кариньш считает суверенным правом Латвии самостоятельно устанавливать размер налогообложения в этом случае, а диктат со стороны больших государств Европы в этом вопросе неприемлемым. Таким образом Латвия требует сохранения в этом вопросе принципа консенсуса, а не принципа большинства голосов предложенного Европейской Комиссией.