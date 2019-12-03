Москва, , 23:41 — REGNUM Дискуссии о расширении «нормандского формата» переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ведутся на дипломатическом уровне. Об этом 3 декабря заявил ТАСС источник в МИД России.

«Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведётся. Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил на слушаниях в Сенате, что в настоящее время ведутся «дискуссии о попытках расширить» формат переговоров по Донбассу. Никаких конкретных подробностей он при этом не сообщил.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе США заявили о дискуссиях по расширению «нормандского формата»