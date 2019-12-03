Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Арестованный в США российский гражданин, владелец компании «КС Инжиниринг» Олег Никитин, который обвиняется в попытке приобрести в обход американских санкций газовую турбину Vectra 40G, не признает своей вины. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает на своей официальной странице в социальной сети Facebook посольство России в США.

Посольство информирует, что российские дипломаты находятся на связи с гражданином Никитиным, который содержится под стражей в изоляторе штата Джорджия по обвинению в «мошенничестве и отмывании денежных средств».

Уточняется, что Никитин был арестован еще в сентябре 2019 года и с того момент российские дипломаты постоянно поддерживают связь с его родственниками и адвокатом. необходимое консульско-правовое содействие Никитину было оказано.

Известно, что Никитина американские власти подозревают в том, что он якобы хотел приобрести газовую турбину Vectra 40G в обход американских санкций против России. Эта турбина, по мнению американских властей, могла бы быть использована на буровой платформе в Арктике.