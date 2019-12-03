Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Исполняющий обязанности заместителя главы американского госдепа Филип Рикер планирует посетить Украину 4 декабря, сообщает 3 декабря пресс-служба госдепартамента США.

Филип Рикер

По утверждению пресс-службы, визит запланирован для встречи с сотрудниками посольства США и представителями нынешней украинской власти.

«4 декабря Рикер встретится с коллективом посольства США и украинскими официальными лицами в Киеве», — указано в пресс-релизе госдепа.

После Украины Филип Рикер поедет в Словакию, а затем в Италию.

Затем представитель госдепа отправится в Словакию и Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявили о «дискуссиях» по вопросу расширения «нормандского формата», встреча в котором запланирована на 9 декабря и пройдёт в Париже.

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