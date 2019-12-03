Лондон, , 23:36 — REGNUM Кроме России, перед НАТО стоит ещё ряд угроз, заявил 4 декабря на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, хотя альянс создавался против СССР, а значит, теперь он нацелен против России, но перед ним встают и другие вызовы. К числу этих вызовов глава Штатов отнёс Китай, который совершает «невероятный подъём», а также исламизм.

Он отметил, что НАТО нужно быть «гибче». И если альянс три года назад «двигался в неверном направлении», то теперь он очень укрепился.

Напомним, на встрече Макрона и Трампа в очередной раз вспомнили высказывание французского лидера о «смерти мозга» НАТО, на котором он продолжает настаивать.

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