Эдинбург, Великобритания, , 23:30 — REGNUM Приняв участие в мероприятиях, проведенных в Эдинбурге Шотландской торгово-промышленной палатой, посол КНР в Великобритании Лю Сяомин призвал деловые круги автономии к полноценным связям и контактам с Сянганом (Гонконгом), сообщает 3 декабря Синьхуа.

Дипломат отметил укрепление китайско-шотландских торговых и гуманитарных связей, которые наиболее динамично развиваются именно в последние годы.

Указав на происходящие в 2019 году в Гонконге беспорядки, сопровождающиеся массовыми нарушениями закона и насилием, Лю Сяомин напомнил об угрозе, которую это создает британским интересам. По его словам, в Гонконге расположены около 700 предприятий и компаний, которые принадлежат подданным Великобритании, в том числе шотландцам. Общее количество постоянно проживающих в регионе британцев достигает 300 тыс. чел.

Китайский посол обратился к представителям деловых кругов поддержать правительство автономии в восстановлении правопорядка, которое позволит продолжить развитие взаимовыгодного сотрудничества по целому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.