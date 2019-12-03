Киев, , 23:24 — REGNUM Граждан Украины, уехавших за границу на заработки, вернут на родину новой налоговой программой «Возвращайся и оставайся», сообщил 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.

По утверждению Зеленского, приманкой для такого возвращения станут льготные кредиты для открытия бизнеса.

«Ставки следующие — 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее двух рабочих мест; 7% для действующего или нового бизнеса с выручкой до 25 млн гривен… и 9% для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн гривен, и хочет расширить своё дело», — написал Зеленский на своей странице в соцсетях.

Кроме того, Зеленский заявил, что сформированное им правительство готовит «ещё много интересных идей».

Напомним, Киев до сих пор не может установить количество граждан, покинувших страну в поисках заработка.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Украина официально признана беднейшей страной Европы.

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