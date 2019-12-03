Киев, , 23:15 — REGNUM В офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание в рамках подготовки к предстоящему «нормандскому саммиту». В ходе этого совещания были разработаны и утверждены пять сценариев «реинтеграции Донбасса». Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба главы Украины.

В сообщении сказано, что Зеленский на совещании четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы «оккупированных территорий» военным путем и необходимости «достижения мира» именно политико-дипломатическими методами.

«На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса», — сказано в сообщении пресс-службы президента Украине.

Также уточняется, что в рамках обсуждения сценариев и изучения деталей президент Зеленский поручил начальнику генерального штаба вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку посетить Донбасс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все последние пять лет Украина продолжает питать иллюзии относительно возвращения в свой состав Донбасса на условиях Киева. При том что ещё в 2014 году украинские войска потерпели военное поражение от сил ополчения Донбасса и фактически подписали капитуляцию, которая называется «Минские соглашения».