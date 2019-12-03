Киев, , 23:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу по возвращению украинских граждан, которые уехали на работу за рубеж. Об этом он написал сегодня, 3 декабря, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Запускаем новую государственную программу для тех, кто хочет вернуться на Украину, для тех, кто собирается искать лучшей доли за рубежом», — написал президент Украины.

Он пояснил, что первый этап программы предусматривает запуск линейки доступных кредитов для бизнеса под небольшие для Украины ставки: 5,%, 7% и 9% годовых.

«Возвращайтесь и оставайтесь!» — пишет Зеленский.

Напомним, что экономическое положение Украины после государственного переворота в 2014 году оставляет желать лучшего. Покупательская способность населения крайне низка, запуск любых бизнес-проектов при таком положении вещей является крайне рискованным делом. Кроме того, вопиющая коррупция на Украине также ставит под угрозу любое бизнес-начинание.