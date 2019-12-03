Москва, , 23:05 — REGNUM Председателем Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности стал российский представитель Андрей Шведов, сообщил 3 декабря журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Зайнетдинов пояснил, что это сделано из-за того, что в 2019/20 гг. председательство в ОДКБ переходит к России.

Напомним, до сих пор в Постоянном совете ОДКБ председательствовал полпред Киргизии Аман Мамбетсеитов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бишкеке начался саммит ОДКБ