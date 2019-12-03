Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Демократы в Конгрессе США обнародовали итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Соединенных Штатов Дональду Траму, в котором американский лидер обвиняется в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы американского президента. Доклад обнародован сегодня, 3 декабря.

В предисловии к докладу от имени главы комитетат по разведке палаты представителей Адама Шиффа сказано, что Трамп лично или действуя через агентов якобы подстрекал иностранное правительство, в частности Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания.

Также Трамп назван первым американским президентом, который якобы попытался помешать расследованию по импичменту.

Кроме того, Трамп публично угрожал свидетелям, которые давали показания о ненадлежащем исполнении им обязанностей главы государства.

Все это дает основания для серьезных опасений о возможных нарушениях уголовного законодательства, которое призвано защищать свидетелей.

Сам доклад содержит 300 страниц, но его авторы отмечают, что есть еще много вопросов без ответов.

Авторы подчеркивают, что расследование против Трампа должно быть продолжено даже после того, как доклад будет передан в комитет по юридическим делам.

Напомним, что демократы пытаются вынести Трампу импичмент, обвиняя президента в том, что он требовал от Украины в обмен на материальную помощь начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен баллотироваться в президенты от демократов.