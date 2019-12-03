Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Комитет сената США по международным делам готовится к голосованию по введению санкций в отношении Турции за турецкую военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщает 3 декабря газета The Hill.

По утверждению газеты, законопроект об антитурецких санкциях будет поставлен на голосование на следующей неделе.

Ранее этот законопроект включал в себя ограничения на продажу Анкаре вооружения и персональные санкции против турецких высокопоставленных чиновников.

При этом авторы закона заявляли о том, что также возможны новые санкции против России, виновной в «поддержке Асада».

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая военная операция «Источник мира» против сирийских курдов началась 9 октября. Она была остановлена 23 октября после подписания российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Курдские отряды по этому соглашению должны отойти от границы с Турцией на 30 км. Приграничная зона патрулируется российской военной полицией, в том числе совместно с турецкими военными.

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