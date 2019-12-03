Гонконг, Китай, , 22:53 — REGNUM Отчёт о положении дел в Гонконге будет 16 декабря предоставлен председателю КНР Си Цзиньпину главой гонконгской администрации Кэрри Лам, передаёт Cable TV.

Встреча, на которой также будет присутствовать премьер госсовета КНР Ли Кэцян, пройдёт в Пекине. Кэрри Лам объяснит, как местные власти разбираются с волнениями в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне сепаратистских выступлений в Гонконге Си Цзиньпин выразил поддержку усилиям администрации региона нормализовать обстановку.

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