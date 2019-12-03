Хмеймим, Сирия, , 22:32 — REGNUM Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование приграничной зоны в сирийских провинции Алеппо и Ракка, сообщил 3 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Патруль российской военной полиции в Алеппо Минобороны России

Патрулирование проводилось по двум маршрутам в провинции Алеппо и по одному маршруту в провинции Ракка.

Кроме того, вертолёты армейской авиации осуществили воздушное наблюдение зоны, примыкающей к границе с Турцией.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Гариб — Айн-эль-Батт — Холаки — Интвиран-Тахтани — Бафтик — Бандер-Хан — Акбаш — Хараб-Нас — Гариб — Квайрес», — сказал Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря на севере Сирии вновь было проведено совместное российско-турецкое патрулирование приграничных районов.

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