Ростов-на-Дону, , 22:29 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области может возглавить новый руководитель. Такое развитие событий после задержания главы ведомства Татьяны Быковской не исключил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, регулярное обновление руководящего звена — «неизбежный процесс».

«Он, можно сказать, постоянный, и касается не только «верхнего эшелона» региональной власти. Приходит много молодежи, она усиливает команду энергией, новым взглядом и новым отношением к государственной службе. И это — точно не про коррупцию», — сказал Голубев в интервью ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что должность министра здравоохранения Ростовской области Быковская занимает 15 лет — с декабря 2004 года. 28 ноября 2019 года чиновница вместе с заместителем была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Глава ведомства находится под домашним арестом, её заместитель — в СИЗО.

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