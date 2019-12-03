Москва, , 22:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и ещё трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а все его заявления о том, что есть угроза его здоровью — это симуляция. Соответствующее заявление распространила сегодня, 3 декабря, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что Уилан получает всю необходимую ему лечебную помощь. Медицинская помощь оказывается ему не только врачами следственного изолятора, но и специалистами городских медицинких учреждений.

В сентябре Уилан был всесторонне обследован медиками. Никаких опасных заболеваний у него не выявили. Для устранения некоторых недомоганий Уилану было предложено провести операцию, от которой он отказался, решив ограничится медикаментозным лечением.

МИД РФ отверг все попытки Вашингтона продвигать тезис о том, что Уилан содержится в Москве под стражей «без вины». Всё это является дезинформацией, подчеркнули российские дипломаты.

Все заявления о том, что над Уиланом якобы издеваются и чуть ли не пытают — это провокационная линия защиты американского шпиона.

Напомним, что Уилан был взят с поличным в Москве при проведении шпионской акции. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину Уилан не признает.