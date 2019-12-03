* запрещённая в России организация

Дамаск, , 21:33 — REGNUM На территории сирийской провинции Идлиб уничтожен главарь террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ахмад аль-Мухаджир, сообщает 3 декабря радиостанция Sham FM.

По утверждению радиостанции, террорист был ликвидирован в результате авиаудара в городе Атма на северо-востоке провинции Идлиб.

По некоторым данным, удар был нанесён беспилотником международной коалиции.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка джихадистов «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее носила название «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Около 225 сирийских беженцев покинули Ливан