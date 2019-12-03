Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Вашингтон пока не достиг своих главных целей односторонними санкциями в отношении Москвы. Об этом заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

«Данная работа не завершена, мы не достигли своих главных целей», — сказал он на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Хейл добавил, что «может существовать эффект сдерживания», но для того, чтобы оценить его в полной мере, потребуется время.

Напомним, ранее сегодня Дэвид Хейл заявил, что Соединённым Штатам удалось замедлить процесс строительства газопровода «Северный поток — 2», но не полностью остановить его.

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