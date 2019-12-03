Лондон, , 21:19 — REGNUM Украина защищает восточный фланг НАТО, заявил 3 декабря глава украинского МИД Вадим Пристайко «на полях» встречи лидеров стран-членов Североатлантического альянса в Лондоне.

По его словам, Украина «защищает» альянс даже несмотря на то, что её об этом никто не просит.

«Мы, нравится вам это или нет, защищаем ваш восточный фланг. А иногда мы слышим: «кто вас об этом просит? Мы никогда не просили вас о том, чтобы защищать наш фланг, мы сами способны защищаться», — сказал Пристайко.

При этом Пристайко подчеркнул, что вопрос о самой большой угрозе в регионе можно не обсуждать, так как на Украине погибло 14 тыс. человек.

«У нас 14 тыс. людей погибло … и мы вскользь обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе», — заявил украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донбассе с весны 2014 года продолжается карательная военная операция Украины против народа ДНР и ЛНР, не признавшего нацистский госпереворот в Киеве, произошедший в феврале 2014 года.

За время вооружённого конфликта погибло не менее 14 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: Грузию и Украину примут в НАТО. Но когда-нибудь потом