Киев, , 21:17 — REGNUM На Украине оппозиция предъявила президенту страны Владимиру Зеленскому свои требования по переговорам с Российской Федерацией. Коллективное заявление трех оппозиционных фракций Верховной рады было сделано сегодня, 3 декабря. Видеозапись выступления представителей оппозиции в Раде опубликовал бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Представители трех оппозиционных фракций — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьковщина» — заблокировали трибуну Рады и предъявили свои требования президенту Зеленскому, касающиеся предстоящих ему переговоров с высшим руководством России в рамках саммита «нормандского формата».

Оппозиционеры требуют от Зеленского не идти ни на какие компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Кроме того, Зеленский, по их мнению, вообще не должен обсуждать выбранный после госпереворота курс Киева на вступление в НАТО и Евросоюз.

Также оппозиционеры требуют, чтобы Зеленский ни в коем случае не допусти того, чтобы местные выборы в Донбассе прошли до того, как будут разоружены все вооруженные силы ДНР и ЛНР, а Украина получит контроль над границей с Россией.

Кроме того, от Зеленского требуют, чтобы он не шел ни на какие компромиссы по Крыму и не отказывался от судебных разбирательств с Россией в международных судах.

Свои требования оппозиционные депутата в числе 71 человека, назвали «красными линиями», пересечение которых нанесет Украине «непоправимый ущерб».

Напомним, что саммит «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря. По имеющимся данным. итоговое коммюнике саммита уже согласовано и никаких прорывных идей оно не содержит.