Рим, , 21:16 — REGNUM В итальянской коалиции возникли существенные разногласия по вопросу о реформе «европейского механизма стабильности», передает Il Sole 24 Ore во вторник, 3 декабря.

Речь идет о проекте реформы, которая ранее вызвала скандал в итальянской политике: оппозиционеры заявили, что премьер-министр Джузеппе Конте уже поддержал реформу от имени Италии, не советуясь ни с министрами, ни с депутатами. При этом реформа предполагает расширение прав ЕС по вмешательству в экономическую политику стран с высоким госдолгом, поэтому поддерживать ее нельзя, полагают в оппозиции.

По данным издания, Конте по-прежнему выступает в поддержку реформы, лидер же одной из партий коалиции — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо заявил, что этот вопрос нужно рассматривать не изолированно, а «в пакете» с другими вопросами взаимодействия Италии и ЕС.