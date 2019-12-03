Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Властям США удалось замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 3 декабря, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим делам Дэвид Хейл.

Он сказал, что Вашингтон использовал свои дипломатические средства, чтобы добиться поставленной цели — остановить проект строительства «Северного потока — 2».

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз спросил Хейла, удалось ли администрации добиться поставленной цели?.

Хейл честно ответил, что остановить строительство газопровода не удалось, но удалось замедлить его строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Дании дали добро на прокладку «Северного потока — 2» через свою исключительную экономическую зону. Таким образом последнее препятствие для прокладки газопровода было устранено. Однако к концу 2019 года газопровод вряд ли будет готов.

Читайте развитие сюжета: Госдеп США: Санкции против России ещё не достигли главных целей