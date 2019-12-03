Лондон, , 20:49 — REGNUM О желании поладить с Россией заявил 3 декабря на саммите НАТО американский президент Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Трамп «Думаю, мы можем поладить с Россией».

Речь шла об отношениях России и НАТО. Французский президент высказал мнение, что относиться к НАТО как ко врагу Москва не должна.

Напомним, Трамп и Макрон на открывшемся в британской столице саммите НАТО обсудили вопрос гипотетического ядерного соглашения с Россией.

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