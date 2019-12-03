Ашхабад, , 20:47 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об освобождении подполковника Ресулберди Мухаметныязов с поста начальника управления полиции Ахалской области. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Вместо него на должность главы правоохранительных органов Ахалского региона назначен капитан полиции Язгулы Агабаев.

Причины кадровых перестановок аппарат президента Туркмении не озвучивает.

Отметим, что Ахалскую область Туркмении возглавляет Сердар Бердымухамедов — сын президента Гурбангулы Бердымухамедова. Оппозиционные туркменские СМИ называют его наиболее вероятным преемником действующего главы государства после ухода Гурбангулы Бердымухамедова с поста президента.