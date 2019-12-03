Лондон, , 20:34 — REGNUM Европа и Россия имеют ряд трудностей, которые разделяют эти стороны. Об этом «на полях» саммита НАТО журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Но это сосед и партнёр в решении ряда международных проблем», — сказал Макрон.

По его словам, для создания «новой архитектуры доверия и безопасности» необходимо определить темы, в которых интересы и Европы, и России совпадают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон заявил, что не жалеет о высказанных им словах касательно «смерти мозга» НАТО.

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