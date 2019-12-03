Екатеринбург, , 20:23 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский станет членом партии «Единая Россия». Об этом сообщает ЕАН.

Соответствующей договорённости достигли на закрытом заседании фракции ЕР в гордуме, заявил глава комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев.

Пока неизвестно, когда мэру вручат партбилет. Высокинский уже более года является «сторонником партии».

Как сообщало ИА REGNUM, фракция «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга имеет большинство голосов. ЕР поддержала кандидатуру Высокинского на пост главы города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге избран мэр города