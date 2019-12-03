Багдад, , 20:40 — REGNUM Более 400 человек погибли, около 19 тысяч пострадали с начала октября в результате столкновений в ходе акций протеста в Ираке. Об этом 3 декабря сообщила в ходе заседания Совета безопасности ООН спецпредставитель генерального секретаря организации в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт.

Как заявила Хеннис-Плассхарт, протестующие платят «невообразимую цену» за шанс быть услышанными. И сказала, что, по её мнению, оправдания убийствам мирных граждан и нанесения им травм и увечий быть не может.

Хеннис-Плассхарт отметила, что, по наблюдениям ООН, в Ираке против демонстрантов применяют слезоточивый газ и боевые патроны, продолжаются аресты и запугивания митингующих, а также похищения людей.

Спецпредставитель указала на важность соблюдения основных прав человека, в том числе права на свободу выражения и на мирные собрания, и призвала привлекать виновных в правонарушениях к ответственности на всех уровнях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 22 человек в ходе протестных акций в иракском городе Насирия на юге страны.

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