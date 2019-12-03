Лондон, , 20:08 — REGNUM На Трафальгарской площади в Лондоне проходит акция протеста против действий НАТО и политики президента США Дональда Трампа, сообщает 3 декабря РИА Новости.

Акция протеста проходит на фоне саммита Североатлантического альянса, начавшегося в столице Британии.

Несколько сотен протестующих обвиняют НАТО в агрессии против стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

Агентство сообщает о плакатах с надписями «Руки прочь от Кубы» и «НАТО! прочь руки от Палестины».

Часть протестующих обвиняют президента США в расизме и нарушении прав человека.

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона собравшиеся обвиняют в «прислуживании Вашингтону» в ущерб британскому народу.

Место проведения акции протеста патрулируют усиленные наряды полиции.

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