Лондон, , 19:53 — REGNUM Для сохранения общей структуры НАТО альянс должен признать Россию угрозой для мирового порядка, заявил 3 декабря президент Литвы Гитанас Науседа на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.

«Очень важно признать Россию угрозой. Если мы не сделаем этого, мы поставим под сомнение всю структуру НАТО», — заявил Науседа.

По словам президента Литвы, действия России порождают крупнейшую угрозу мировому порядку и правилам, которые «устанавливались десятилетиями».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО и последовательное развитие военной инфраструктуры Североатлантического альянса у западных границ РФ прямо угрожают безопасности страны.

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