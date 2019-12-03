Исламабад, , 19:49 — REGNUM Новый вооруженный инцидент произошел на линии раздела между Индией и Пакистаном в Кашмире, сообщает 3 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление индийских официальных лиц.

В результате возникшей по причинам, которые не сообщаются, ожесточенной перестрелки между военнослужащими двух стран, дислоцированными вдоль линии контроля, которая переросла в обмен минометными ударами, с обеих сторон погибли как минимум двое и ранены не менее семи человек.

Напомним, что последний наиболее крупный пограничный вооруженный инцидент произошел летом 2019 года, а в конце февраля имела место локальная вспышка боевых действий, в ходе которых стороны понесли потери в живой силе и боевой технике.