Ташкент, , 19:45 — REGNUM В Узбекистане намерены «временно восстановить» стационарные посты дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы на автодорогах в приграничных районах, сообщает МВД Узбекистана.

Ранее, в 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал ликвидировать дорожно-патрульные посты, которые негативно сказываются на торговых отношениях и препятствуют свободе передвижения.

Как сообщает Газета. уз, постановлением Кабинета Министров от 19 мая 2018 года было ликвидировано 74 постов ДПС и ППС, 59 постов продолжили работу.

Как отметил изданию пресс-секретарь МВД Шахрух Гиясов, временные дорожные патрули и посты создаются в основном в приграничных районах для обеспечения безопасности в ходе проведения крупных политических и праздничных мероприятий, в том числе парламентских выборов, Нового года и других.

«С учетом оперативной ситуации МВД Каракалпакстана, ГУВД Ташкента и Ташкентской области, а также УВД областей могут по согласованию с руководством МВД Узбекистана временно восстанавливать посты и организовывать патрулирование, отметил он. В МВД попросили граждан с пониманием отнестись к временным изменениям», сказали в МВД

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