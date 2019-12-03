Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.

«Идут дискуссии о попытках расширить его», — сказал Хейл.

По его словам, США не участвуют в переговорах этого формата, но тесно «взаимодействуют» с Францией и Германией, входящими в нормандскую группу в качестве гарантов.

О составе участников этих «дискуссий» Дэвид Хейл не сообщил.

Напомним, о необходимости изменить или расширить состав «нормандского формата», что даст возможность изменить содержание Минских соглашений, регулярно заявляют в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. Россия, Германия и Франция, выступающие гарантами выполнения Минских договорённостей, подписанных Украиной и представителями народных республик Донбасса, обсудят вопросы урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

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