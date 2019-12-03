Ташкент, , 19:35 — REGNUM ЕБРР выделил Узбекистану кредит в национальной валюте в размере эквивалентном 8,55 миллионов евро для поддержки производства одноразовых медицинских изделий, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ЕБРР.

«Благодаря внедрению современных медицинских производственных мощностей в Узбекистане при поддержке ЕБРР, пациенты медицинских учреждений самой густонаселенной страны Центральной Азии получат доступ к улучшенным стандартам ухода и гигиены», говорится в сообщении.

На данный момент ЕБРР инвестировал 1,6 миллиардов евро в 73 проекта в экономике Узбекистана.

ЕБРР с 2007 года полностью прекратил сотрудничество с Узбекистаном, банк до этого неоднократно критиковал руководство страны за непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова, давление государства на частный сектор.

Банк возобновил свою деятельность в республике только со сменой политического руководства страны в 2017 году.

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