Ташкент, , 19:29 — REGNUM В Ташкенте 3 декабря на территории Волгоградского мемориального комплекса прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню, посвященное Дню Неизвестного Солдата, передает корреспондент ИА REGNUM.

День Неизвестного Солдата — это памятная дата в России, с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Памятная акция началась с шествия почетного караула, затем участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню.

В ходе акции подчеркивалось, что Россия и Узбекистан бережно хранят общую историю, помнят о подвиге солдат, чьи имена остались неизвестны, но их вклад в дело Победы навсегда останется в памяти народов двух стран.

В мероприятии приняли участие представители посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, представительства Россотрудничества, аппарата военного атташе при посольстве России, представители воинов-интернационалистов и Ташкентского объединения ветеранов, соотечественники, учащиеся школ, лицеев и колледжей Ташкента, журналисты.