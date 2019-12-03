Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о расширении «нормандского формата» переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Идут дискуссии о попытках расширить его», — сказал он в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам.

Хейл отметил, Соединённые Штаты формально не участвуют в переговорах по Донбассу, но всё же тесно взаимодействуют по этому вопросу с Германией и Францией. Каких-либо подробностей он раскрывать не стал, но пообещал своевременно предоставлять обновлённую информацию сенаторам.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил о важности запланированного на 9 декабря в Париже саммита лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина), отметив вероятность достижения «большого прогресса» на этой встрече.

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