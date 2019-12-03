3 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Александр Вучич не словом, но делом год за годом доказывает то, что стал своего рода гарантом крепких и доверительных отношений Сербии с Россией, которые лично ценит очень высоко

Юлия Иванова, , 19:21 — REGNUM 4 декабря в Сочи проходит 18-я по счету встреча лидеров России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Еще лет пять назад подобная интенсивность контактов президентов двух стран могла вызвать недоумение. Однако сегодня, в контексте текущего уровня сотрудничества Москвы и Белграда, событие выглядит вполне закономерным.

Сербия

Стоит отметить, что беспрецедентно высокая степень взаимного доверия и сотрудничества Москвы и Белграда стали следствием, в том числе, политического курса нынешнего сербского лидера. Как недавно отметил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански,

«до 2012 года страна выстраивала свою внешнюю политику только на отношениях Белграда с Брюсселем и с Вашингтоном, а уровень, на котором сегодня находится сотрудничество Сербии с Россией и которого не было в 2012 году, — это заслуга президента Вучича».

То, как сербский лидер шаг за шагом строил партнерские отношения с Россией и с Владимиром Путиным, можно наглядно проследить на примере хроники их предыдущих встреч.

Первая встреча Путина и Вучича состоялась в Москве в июле 2014 года. Сербский политик, тогда еще в статусе премьер-министра (на этом посту он пребывал с апреля 2014 по май 2017 года), обсуждал с российским лидером ход реализации «Южного потока»: в участии в этом проекте Сербия была на тот момент крайне заинтересована.

Вторая встреча — куда более масштабная — прошла в октябре 2014 года, когда Владимир Путин прибыл в Белград. В ходе этого визита Путин и Вучич провели двусторонние переговоры, по итогам которых был подписан пакет документов, и дали совместную пресс-конференцию. Выступая перед журналистами, Владимир Путин выразил тогда мнение, что российские инвестиции в Сербию в ближайшие годы могут составить до 10 миллиардов долларов (только «Газпром нефть», по словам Путина, планировал инвестировать в «Нефтяную индустрию Сербии» 1 млрд долларов). Тогда же началось активное сближение двух стран по военно-технической линии. В тот момент «Южный поток» уже очевидно находился под угрозой сворачивания, так что Белград и Москва нашли другие поводы для активизации экономического сотрудничества.

В следующий раз Александр Вучич приехал в Москву год спустя. Деталей переговоров журналистам не раскрыли, однако в ряде СМИ высказывались предположения, что речь шла о поставках вооружения.

Далее две встречи состоялись в Москве в мае 2016-го (после парламентских выборов в Сербии, победу на которых одержала Сербская прогрессивная партия Александра Вучича) и в марте 2017 (во время президентской кампании). На переговорах стороны «сверили часы» в вопросах экономического взаимодействия и увеличения товарооборота. Кроме того, сербскому премьеру, баллотировавшемуся в 2017 году в президенты, было важно продемонстрировать, что заявленный курс на укрепление отношений с Россией имеет реальные основания. Не менее актуальной тогда стала и артикулированная поддержка Москвы в отстаивании позиций Сербии в косовском вопросе.

Последующие поездки в Москву Александр Вучич совершал уже в качестве главы государства. Первый раз — в декабре 2017 года, и тогда его сопровождала половина правительства Сербии. На двусторонних переговорах было заявлено о росте товарооборота между странами и о расширении взаимных инвестиций. Тогда же Владимир Путин упомянул о том, что новые возможности для делового сотрудничества открыло бы создание зон свободной торговли между ЕАЭС и Сербией (соответствующий договор, напомним, был подписан в октябре этого года). Визит был ознаменован подписанием пакета документов, важное место в котором было отведено увеличению поставок в Сербию российского газа.

В следующий раз сербский лидер прибыл в столицу через полгода — на торжественные мероприятия по случаю 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Александр Вучич вместе с Владимиром Путиным принял участие в шествии «Бессмертного полка», где нес в руках фотографию деда. Как следствие, в 2019 году эта международная акция была внесена в перечень государственных мероприятий в Сербии и, как заявлено, станет проходить там регулярно.

В последний раз лидеры встречались в Белграде в январе 2019 года. Тогда визит Владимира Путина поистине произвел фурор: около 130 тысяч человек пришли приветствовать его перед храмом Святого Саввы, где тот осмотрел ход работы российских мастеров над убранством святыни. Рабочая программа встречи предусматривала подписание около 20 документов, самые важные из которых касались энергетического сотрудничества: развития проекта «Турецкий поток», участия российских «Силовых машин» в увеличении мощности сербской ГЭС «Джердап-2»; а также реконструкции и строительства компанией «РЖД» сербских железных дорог. Во время этого визита, кстати, Александр Вучич подарил российскому лидеру, известному любителю собак, щенка шарпланинской овчарки.

За последний год Сербия приобретает у России зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1», бьет рекорды по темпам строительства ветки «Турецкого потока» и отрабатывает обязательства по договорам, подписанным в ходе визита в Белград главы российского правительства Дмитрия Медведева 19 октября. Российская сторона с опережением графика поставляет в Сербию боевые вертолеты, строит железные дороги, а также, по словам главы торгового представительства РФ в Сербии, ставит задачу к концу года довести товарооборот до 3,5 — 4 млрд долларов.

Таким в хорошем смысле прагматичным отношениям не страшны никакие «шпионские аферы» и информационные вбросы (20 ноября сербская газета «Блиц» опубликовала видео, на котором бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. — Прим. авт.). А Александр Вучич не словом, но делом год за годом доказывает то, что стал своего рода гарантом крепких и доверительных отношений Сербии с Россией, которые лично ценит очень высоко.

Юлия Иванова, редактор портала «Балканист.ру», специально для ИА REGNUM