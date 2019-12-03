Салехард, , 19:12 — REGNUM Главный инженер АО «Салехардэнерго» и депутат думы Салехарда Александр Пизняк арестован на два месяца. Решение принял горсуд, пишут местные СМИ.

Теперь он будет этапирован в СИЗО. На аресте настояли следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, Пизняк подозревается в получении взятки на сумму 4,8 млн рублей. Задержан он был 2 декабря. Также полицейские задержали предполагаемых взяткодателей.

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