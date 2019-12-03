Салехард, , 19:05 — REGNUM В Салехарде главный инженер АО «Салехардэнерго» Александр Пизняк и двое руководителей коммерческих фирм стали объектами уголовного преследования. Расследуются дела по факту коррупционных преступлений, сообщает пресс-служба окружного управления СКР.

Депутата подозревают в получении особо крупной взятки, а директоров — в даче взятки. Следователи считают, что это произошло в октябре-ноябре. Размер взятки оценивают в 4 млн 800 тыс. рублей.

По данным следствия, деньги были переданы депутату в несколько приёмов. Взамен от него ожидали общего покровительства.