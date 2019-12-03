Лондон, , 19:03 — REGNUM Ядерная сделка с Россией нужна США, а также нужна аналогичная договорённость с Китаем, сообщил 3 декабря американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО.

Владимиром] Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны». Трамп «Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом [России, мы в контакте с ним. Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны».

Глава Соединённых Штатов добавил, что Китай обязательно надо включить в ядерное соглашение — возможно, сейчас, а возможно, и позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лондоне начался двухдневный саммит НАТО. Трамп провёл на полях мероприятия встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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