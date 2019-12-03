Москва, , 19:02 — REGNUM Международному сообществу следует обратить пристальное внимание на притеснения национальных меньшинств на Украине и нарушение их прав. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

«Сегодняшние высказывания спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о существовании «только одного народа на Украине» лишний раз подтверждают, что националистическая идеология, по сути, прочно укрепилась в умах представителей власти в Киеве. Это настоящее глумление над частью собственного населения, которая продолжает говорить и думать, в частности, на русском языке», — заявил Слуцкий.

По его словам, действующие в стране законы об исключительном положении украинского языка нарушают международные обязательства, которые Украина взяла на себя в ходе принятия Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.

«Более того, те, кто борется за право учить детей на родном русском языке — это Донбасс — продолжают преследоваться с оружием в руках», — отметил Слуцкий.

При этом, подчеркнул он, вопрос касается не только русскоговорящих граждан. Вся ситуация с нацменьшинствами на Украине сегодня «вопиющая», считает Слуцкий.

«Идет последовательное нарушение основных прав и свобод человека на пространстве Совета Европы», — подчеркнул Слуцкий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал идею обсудить вопрос притеснения национальных меньшинств на Украине в ПАСЕ. Слуцкий поддержал такую инициативу.

«Реакция ПАСЕ будет индикатором истинности поддержки демократии и европейских ценностей», — отметил Слуцкий.

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