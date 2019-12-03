Тегеран, , 18:59 — REGNUM Иранские власти не рассматривают варианта выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики. Об этом заявил 3 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Нашей целью не является выход из СВПД, но после года терпения и ожидания реализации обязательств европейскими сторонами мы приняли решение о сокращении собственных обязательств», — сказал он на встрече с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Арракчи добавил, что Тегеран готов вернуться к выполнению всех положений соглашения в случае снятия санкций и появления возможности использовать предусмотренные сделкой преференции.

Напомним, в начале ноября Иран объявил о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо в рамках поэтапного отказа от своих международных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий из-за одностороннего выхода из него Соединённых Штатов.