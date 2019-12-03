Лондон, , 18:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящий саммит в «нормандском формате» очень важен и является шансом на мирное урегулирование на Украине. Об этом Трамп заявил сегодня, 3 декабря, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Лондоне.

«Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины», — сказал Трамп.

Он также отметил. что такая встреча будет важна и для России. В целом Трамп надеется, что удастся выработать какую-то договоренность о мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже 9 декабря.