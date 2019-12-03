Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли во втором и третьем чтениях областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

«Доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 146,1 миллиарда рублей, расходы — 154,1 миллиард рублей. Дефицит останется на безопасном для региона уровне и составит 6% от собственных доходов (согласно Бюджетному кодексу РФ, не должен превышать 15% от собственных доходов)», — сообщили 3 декабря в пресс-службе областного правительства.

Согласно утвержденному парламентариями документу, увеличены расходы на социальную сферу, благоустройство общественных и дворовых территорий, а также на развитие сельского хозяйства и сельских территорий.

В ближайшие годы власти Ленобласти приоритетными направлениями для бюджета останутся здравоохранение, образование и социальная сфера.

«На 2020 год запланировано финансирование этих направлений в размере 35,1 миллиарда рублей, 25,7 миллиардов рублей, 21 миллиард рублей соответственно», — говорится в сообщении.

В целом, затраты на социальную сферу в будущем году вырастут более чем на 500 млн рублей по сравнению с первоначально заложенными в проект бюджета средствами.

Например, с 2020 года планируется возобновить бюджетное питание пациентов в дневных стационарах: на это в бюджете-2020 заложено 42 млн рублей. Увеличится финансирование мер соцподдержки ветеранов труда, жертв политических репрессий, тружеников тыла, «детей войны», также объем средств на модернизацию социальной инфраструктуры.

Кроме того, увеличено финансирование по адресно-инвестиционной программе, включая благоустройство дворовых и общественных территорий.

По предложению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко будет профинансировано завершение строительства домов для обманутых дольщиков на сумму в 2 млрд рублей. Еще 500 млн рублей заложено на 2020 год, 700 млн рублей — на 2021 год и 800 млн рублей — на 2022 год. Ранее поправками в бюджет 2019 года на те же цели было выделено 800 млн рублей.