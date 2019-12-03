Минск, , 18:49 — REGNUM Боевые знамёна нового образца вручены подразделениям Западного оперативного командования Белоруссии. Об этом 2 декабря проинформировала пресс-служба минобороны постсоветской республики.

Начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Руслан Косыгин в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде вручил знамёна 105-му механизированному и 7-му танковому батальонам. Отметим, что при СССР это был 11-й гвардейский танковый Прикарпатско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова корпус, ставший гвардейским в 1943 году.

Знамёна 202-му отдельному механизированному батальону и 350-й группе артиллерии 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады вручил командующий войсками Западного оперативного командования вручил генерал-майор Виктор Хренин. Отметим, что полное название бригады — 6-я отдельная гвардейская механизированная Киевско-Берлинская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада, она также прославилась в годы Великой Отечественной войны.

«В торжественной обстановке воинам 117-й навигационно-топографической части и 22-й отдельной роты специального назначения символы воинской чести, доблести и славы вручил заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Игорь Демиденко», — сказано в официальном сообщении.

Новые знамёна постсоветской республики, в отличие от советских, «белорусизированы», хотя русский язык по-прежнему является основным в белорусской армии. Конституцией Белоруссии закреплён государственный статус русского языка.