Ашхабад, , 18:41 — REGNUM В эфире государственного телеканала «Алтын Асыр» показали передачу «Могучее государство моё», в ходе которой ветеринары рассказали телезрителям о том, как лечить домашних животных при помощи лекарственных растений из книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркмении», передает «Азатлык».

При этом в Туркмении в последние месяцы происходят многочисленные вспышки различных заболеваний домашнего скота, которые усугубляются отсутствием вакцин и лекарств против них.

Издание также отмечает, что туркменские врачи во время своих регулярных выступлений в СМИ также советуют гражданам использовать для лечения болезней описанные в президентских книгах лекарственные растения.

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