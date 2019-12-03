Владимир, 3 декабря 2019, 18:30 — REGNUM Во Владимирской области кандидаты на пост регионального уполномоченного по правам предпринимателей 4 декабря выступят на заседании Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.
На должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей претендуют три человека: председатель областного отделения «Опоры России» Екатерина Краскина, заместитель директора юридической компании «Сегмент» Алла Матюшкина и исполнительный директор АНО «Центр содействия налогоплательщикам» Сергей Кучер.
Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний бизнес-омбудсмен Дмитрий Третьяков ушёл в отставку.