Владимир, , 18:30 — REGNUM Во Владимирской области кандидаты на пост регионального уполномоченного по правам предпринимателей 4 декабря выступят на заседании Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

На должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей претендуют три человека: председатель областного отделения «Опоры России» Екатерина Краскина, заместитель директора юридической компании «Сегмент» Алла Матюшкина и исполнительный директор АНО «Центр содействия налогоплательщикам» Сергей Кучер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний бизнес-омбудсмен Дмитрий Третьяков ушёл в отставку.