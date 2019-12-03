Москва, , 17:55 — REGNUM Новые инициативы, направленные, в частности, на повышение доступности медицины, льгот и детских садов, вошли в Топ-5 обзора региональных практик, опубликованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Эксперты института особо выделили проект «Мобильные комплексы для самых малонаселенных пунктов» в Курской области (губернатор — Роман Старовойт), власти которой приобрели 21 мобильный медицинский комплекс для оказания первичной, диагностической, терапевтической и хирургической медпомощи. По мнению директора по политическому анализу института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктора Потуремского, такие комплексы «буквально позволяют вернуть медицинское обслуживание в малые населенные пункты». «Позиция региональной власти в этом вопросе более чем ответственная: гарантия прав для граждан не зависимо от того, где гражданин проживает. Доступность медицины — такое же право для гражданина, как и право проживать там, где он хочет», — подчеркнул эксперт ЭИСИ.

В Тамбовской области (губернатор — Александр Никитин) жители теперь могут воспользоваться мобильным приложением «Социальный навигатор», который помогает получить справочную информацию о положенных человеку льготах, самостоятельно рассчитывать размер пособий и т.д. В личном кабинете можно отследить ход предоставления услуги. «Государство заявляет о постоянно расширяющемся перечне мер и технологий социальной поддержки. И все это соответствует реальному положению дел. Однако информированность населения об этом зачастую недостаточна, — отмечает аналитик ЭИСИ, руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов. — И если раньше было достаточно принципа «одного окна», то сегодня должен ускоренно трансформироваться в принцип «одного клика». Поэтому средства для доставки информации до потребителя, упрощение доступа с помощью цифровых технологий, массовое внедрение сценариев получения поддержки от государства на площадках регионов — очевидное решение».

В Амурской области (губернатор — Василий Орлов) — власти задумались о поддержке и развитии жителей, которые интересуются историей своего региона и хотят рассказывать о ней приезжающим туристам. В Благовещенске начала работу «Школа народного экскурсовода». Авторы проекта обещают, что каждый ученик школы научится разрабатывать оригинальные экскурсионные маршруты, наполнять их интересными историческими фактами, реконструировать исторические события, а также узнает о тонкостях мастерства экскурсовода. «Школа народного экскурсовода» простым путем геймификации и организации поисковой деятельности помогает воспитанию настоящего чувства патриотизма — не «книжного» или «квасного», а реального, основанного на любви к истории своей родины, подкрепленной знаниями. Для жителей Благовещенска это практически поиск сокровищ внутри своего региона: новых знаний о том, что казалось известным и понятным, те самые нюансы, по которым мы узнаем своих и любимых», — заявила политконсультант Алёна Август, оценивая перспективы проекта.

В Кировской области (губернатор — Игорь Васильев) с декабря тестируется система «умного проезда»: при оплате льготником проезда банковской картой информационная система сама идентифицирует пассажира и определяет сумму, подлежащую списанию. Специальная социальная карта при этом уже не нужна. «Чем меньше бумаг нужно собирать человеку, имеющему право на социальные льготы, тем лучше и для него, и для государства, — подтверждает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова. — В бюрократии вокруг этого мы все традиционно тонем. Поэтому когда не надо идти за справкой с синей печатью, а льгота применяется автоматически при оплате проезда в автобусе — это прекрасно».

А в Ленинградской области (губернатор — Александр Дрозденко) власти решили повысить доступность детских садов за счёт поддержки частных дошкольных учреждений. На конкурсе были распределены 39,5 млн рублей, субсидии предприниматели направят на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми. Получатели субсидий должны будут ограничить предельный размер родительской платы в 5000 рублей в месяц. Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян считает, что эта инициатива позволит эффективно решить проблемы нехватки мест в дошкольных детских учреждениях. «Для родителей это пример эффективной политики, потому частные сады часто безальтернативны в новых районах или в районах с большим количеством детей дошкольного возраста. Для регионов инициатива легко тиражируема, но требует выделения дополнительного финансирования конкурсов по распределению субсидий», — отмечает он в исследовании ЭИСИ.